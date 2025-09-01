Ieri l'Arsenal ha perso Saliba dopo 5 minuti nel match con il Liverpool. Un infortunio che ha costretto anche Deschamps a rivedere i piani per la Francia. E allora, dopo l'esclusione iniziale, il c.t. transalpino ha deciso di convocare Benjamin Pavard: l'interista è atteso già oggi nel ritiro di Clairefontaine in vista delle partite di qualificazioni ai Mondiali con Ucraina e Islanda.