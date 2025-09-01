Mentre l'Inter s'appresta ad accogliere Manuel Akanji in arrivo dal Manchester City, Benjamin Pavard prepara le valigie per tornare in Francia. Sull'ex Bayern Monaco è piombato il Marsiglia di De Zerbi. Il club francese sta fortemente trattando con Marotta e compagnia per trovare la quadra che possa portare ad una fumata bianca entro la chiusura del mercato ormai dietro l'angolo. Secondo le indiscrezioni delle ultimissime ore, la trattativa procede spedita nonostante la momentanea distanza tra le parti sulla formula. Nel frattempo Calcio e Finanza ha anticipato i tempi, analizzando l'impatto che la cessione del francese avrebbe sui conti dell'Inter.

Il difensore dovrebbe andare in Provenza in prestito con diritto di riscatto, fissato come nel caso di Akanji a 15 milioni. Partendo dal presupposto che il prestito è gratuito, "il club nerazzurro risparmierebbe solo sullo stipendio del francese, pari a 5 milioni netti (6,55 milioni lordi)" si legge. Se le cifre circolate dovessero essere confermate, "l’effetto sui conti sarebbe positivo per 6,55 milioni di euro. Nel complesso, a queste condizioni il doppio affare avrebbe un impatto negativo per circa 4,7 milioni di euro sui conti 2025/26 dell’Inter. Qualora il riscatto di Pavard dovesse poi concretizzarsi, l’Inter potrebbe contare invece su una plusvalenza di poco inferiore ai 2,1 milioni di euro".