Le gare delle Nazionali giovanili vedranno cinque nerazzurri protagonisti. Si tratta di Mattia Mosconi, impegnato in due amichevoli con l'Italia U20, e Matteo Cocchi, convocato dall'Italia U19 per un torneo internazionale in Croazia. Christos Alexiou (Grecia U21), Luka Topalovic (Slovenia U21) e Antonio David (Romania U21) scenderanno invece in campo con le rispettive Nazionali per le gare di qualificazione all'Europeo Under 21 in programma nel 2027.

I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

GRECIA U21

Christos Alexiou

Malta-Grecia, martedì 09/09 ore 19:00 - Qualificazioni Europeo U21 | Ta'Qali

SLOVENIA U21

Luka Topalovic

Norvegia-Slovenia, martedì 09/09 ore 18:00 - Qualificazioni Europeo U21 | Drammen

ROMANIA U21

Antonio David

Romania-Kosovo, venerdì 05/09 ore 17:30 - Qualificazioni Europeo U21 | Iasi

San Marino-Romania, martedì 09/09 ore 20:30 - Qualificazioni Europeo U21 | San Marino

ITALIA U20

Mattia Mosconi

Inghilterra-Italia, venerdì 05/09 ore 19:30 - Amichevole | Chesterfield

Germania-Italia, martedì 09/09 ore 18:30 - Amichevole | Reutlingen

ITALIA U19

Matteo Cocchi

Italia-Croazia, mercoledì 03/09 ore 17:00 - Torneo Internazionale | Cakovec

Italia-Germania, sabato 06/09 ore 17:00 - Torneo Internazionale | Ludbreg

Italia-Cechia, martedì 03/09 ore 11:00 - Torneo Internazionale | Cakovec

