"Appena una decina di minuti per sintetizzare la partita dai due volti. Denzel Dumfries si è ritrovato protagonista degli episodi clou di Inter-Udinese, siglando prima il gol che ha sbloccato la partita e poi causando il rigore che di fatto ha rimesso in pista i friulani prima del sorpasso decisivo per i tre punti". Così il Corriere dello Sport evidenzia tutte le contraddizioni attuali dell'Inter, sintetizzate dalla prova dell'ex PSV.

Chivu ha lasciato in campo il suo numero 2 confermandone la piena fiducia. Che però, forse, è anche sfiducia in cui potrebbe prendere il suo posto. "Sulla carta il mercato ha portato in casa Inter l’alter ego di Dumfries, ossia il brasiliano Luis Henrique, che però ha disputato appena quattro minuti con il Torino e ieri è rimasto fino in fondo in panchina. L’ex Marsiglia può giocare anche sulla sinistra, ma evidentemente il suo momento non è ancora arrivato", si legge.