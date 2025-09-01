L'Inter incasserà 2,5 milioni di euro 'sicuri' dalla cessione di Benjamin Pavard, che passerà ufficialmente all'Olympique Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a quota 15 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 19:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print