Ovviamente anche su Tuttosport i voti per i nerazzurri non sono esaltanti, sebbene ci sia qualche sufficienza in più.

Il quotidiano torinese, ad esempio, oltre a Sommer (6), promuove anche Acerbi (6), Dumfries (6), Esposito (6) e Dimarco (6). Piccola insufficienza (5,5) per i vari Bastoni, Barella, Mkhitaryan, Lautaro e lo stesso Chivu ("Non azzecca alcune scelte iniziali e non riesce a raddrizzarla nemmeno coi cambi").

Le vere note negative riguardano Bisseck (5), Calhanoglu (5), Sucic (5) e Thuram (5). Senza voto Bonny, Zielinski e Carlos Augusto.