Corsa contro il tempo vinta dall'Inter: Manuel Akanji è un nuovo giocatore nerazzurro. In attesa dell'ufficialità da parte dei club, i documenti per il passaggio del difensore dal Manchester City alla società di Viale della Liberazione sono stati depositati in Lega Serie A. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 19:55
Autore: Egle Patanè
vedi letture
Print