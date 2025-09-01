La Serie A si ferma per gli impegni delle nazionali, con l'Inter che tornerà in campo dopo la sosta con il big match di sabato 13 settembre contro la Juventus. Sono 13 i calciatori nerazzurri convocati per le partite di qualificazioni Mondiali: prima chiamata in Nazionale azzurra per Francesco Pio Esposito, con Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi a completare il quadro degli italiani.

Lautaro Martinez volerà in Argentina per gli impegni con Venezuela ed Ecuador, mentre tra gli europei sono da segnalare le chiamate per Thuram e Pavard (Francia), Sucic (Croazia), Calhanoglu (Turchia) e Dumfries e De Vrij (Olanda) che sfideranno Zielinski (Polonia).

I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi

Italia-Estonia, venerdì 05/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Bergamo

Israele-Italia, lunedì 08/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Debrecen

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Venezuela, venerdì 5/09 ore 01:30 (04/09, 20:30 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

Ecuador-Argentina, mercoledì 10/09 ore 01:00 (09/09, 18:00 ora locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Guayaquil

CROAZIA

Petar Sucic

Far Oer-Croazia, venerdì 05/09 ore 20:45 (19:45 orario locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Torshavn

Croazia-Montenegro, lunedì 08/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Zagabria

FRANCIA

Marcus Thuram, Benjamin Pavard

Ucraina-Francia, venerdì 05/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Breslavia

Francia-Islanda, martedì 09/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Parigi

OLANDA

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij

Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam

Lituania-Olanda, domenica 07/09 ore 18:00 (19:00 orario locale) - Qualificazioni Mondiali 2026 | Kaunas

POLONIA

Piotr Zielinski

Olanda-Polonia, giovedì 04/09 ore 20:45 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Rotterdam

Polonia-Finlandia, domenica 07/09 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Chorzow

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Georgia-Turchia, giovedì 04/09 ore 18:00 (20:00 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Tbilisi

Turchia-Spagna, domenica 07/09 ore 20:45 (21:45 ora locale) – Qualificazioni Mondiali 2026 | Konya