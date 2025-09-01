Dopo le parole espresse dal sindaco di Udine, Felice De Toni, che ha definito "inopportuno" giocare Italia-Israele, gara che dovrebbe essere ospitata proprio dalla città friulana, il Viminale prende posizione e tramite l'ANSA fa sapere che la partita in questione, in programma il prossimo 14 ottobre al Bluenergy Stadium, si può giocare regolarmente.

"Per quanto di competenza del Viminale, la partita di calcio Italia-Israele, in programma il prossimo 14 ottobre allo stadio di Udine e valida per le qualificazioni ai Mondiali, si può giocare regolarmente" riporta l'ANSA a proposito delle parole provenienti dal ministero dell'Interno.

Sezione: News / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 21:33
Autore: Egle Patanè
