Mentre i social esplodono di fronte alla notizia di Manuel Akanji, pronto a vestire la maglia dell'Inter, operazione che non include Benjamin Pavard, Fabrizio Romano fa un punto anche sulla situazione che riguarda proprio il difensore francese. Sull'ex Bayern Monaco c'è il Marsiglia che continua ad insistere con il club di Viale della Liberazione, con il quale sono apertissimi i dialoghi.

Lo scoglio è attualmente la formula: secondo le indiscrezioni svelate da Romano, Marotta lascerebbe partire Pavard sulla base di prestito con obbligo di riscatto, obbligo che però il club francese non vuole inserire, proponendo la formula del prestito con diritto. Il campione del mondo 2018 intanto ha pronunciato il fatidico sì per il trasferimento in Provenza, dove approderebbe in prestito fino al giugno 2026. L'Olympique Marsiglia, consapevole della corsa contro il tempo, ha già avanzato l'offerta ufficiale ai milanesi proponendo un prestito fino a giugno prossimo con opzione di acquisto e copertura dello stipendio. La decisione spetta adesso ai nerazzurri.