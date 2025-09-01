Dopo aver scoperto accoppiamenti e calendari, Prime Video ufficializza le sfide della League Phase di UEFA Champions League che trasmetterà in esclusiva. Amazon esordirà nella massima competizione europea stagionale, mercoledì 17 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) con l’Inter di Cristian Chivu, per la trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. La programmazione continuerà con Villareal-Juventus del 1° ottobre e ancora con Juventus-Real Madrid, in programma per mercoledì 22 ottobre, prima di tingersi di nuovo di nerazzurro mercoledì 5 novembre per Inter-Kairat Almaty a San Siro alle ore 21:00 e mercoledì 26 novembre per la trasferta dei milanesi in casa dell'Atletico Madrid di Diego Simeone.

Non solo Juventus e Inter, spazio anche al Napoli di Antonio Conte che mercoledì 10 dicembre affronterà il Benfica al Da Luz. Prima di trasmettere l'altra sfida dei portoghesi contro un'altra italiana, ovvero la Juventus di Tudor, il 21 gennaio 2026 all'Allianz.

La partita dell’ottava giornata "verrà scelta successivamente in base all’andamento delle squadre italiane nella classifica unica della League Phase della UEFA Champions League, per garantire agli abbonati Prime i match più interessanti".