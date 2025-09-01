Mancano solo pochi tagliandi per il sold out dello stadio di Bergamo, che venerdì 5 settembre (fischio d'inizio alle 20.45) ospiterà l'esordio da ct della Nazionale italiana di Gennaro Gattuso. Per la gara che metterà gli azzurri di fronte all'Estonia sono stati venduti oltre 18mila biglietti; oggi ne sono stati rimessi in vendita 800 di Curva Sud, acquistabili al prezzo di 20 euro. 

Sezione: News / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 20:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print