Prosegue la giornata milanese di Manuel Akanji, difensore promesso sposo dell'Inter: lo svizzero, atterrato attorno poco dopo le 17 all'aeroporto di Linate, ha completato le visite mediche per l'idoneità sportiva al CONI attorno alle 18.30. L'ormai ex difensore del City, dopo aver salutato i suoi nuovi tifosi, ora si recherà in sede per le firme. Le immagini girate dal nostro inviato: 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 18:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
