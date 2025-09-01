"Rieccoli lì, i fantasmi di Charlotte: a San Siro non c’era l’afa americana e questa volta non sono andate in scena polemiche in mondovisione né strappi da ricucire, ma la sostanza è tremendamente simile". L'Udinese sembra il Fluminense.

La Gazzetta dello Sport assimila in qualche modo il ko al Mondiale con il Fluminense a quello di ieri sera con l'Udinese. E le altre già corrono, mentre i nerazzurri si fermano. Era dal 2018-19 che l'Inter non si fermava così subito in campionato, quando cadde al debutto col Sassuolo nel secondo anno di Spalletti. "Le note positive rimangono confinate sulle fasce, dove Dumfries si è confermato bomber aggiunto come nella passata stagione — nel 2025 solo Lautaro ha segnato più dell’olandese tra i nerazzurri — ma anche in questo caso il lavoro è riuscito solo a metà: Denzel ha fatto e disfatto, procurando il rigore che ha rimesso subito in partita l’Udinese", si legge.

