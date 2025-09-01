"Non sono riuscito a stare dietro al mercato dell'Inter sul mercato". Comincia con questo punto di vista il pensiero di Lele Adani sulle mosse del club nerazzurro nella sessione estiva.

"Il mercato dell'Inter non è stato spiegato e capito dai tifosi perché cerchi un giocatore e ne arriva un altro - dice durante l'intervento negli studi de 'La Domenica Sportiva' in onda sulle reti Rai -. Segui un difensore che poi va al Liverpool (Leoni, ndr) e non ne è ancora arrivato un altro. Poi se io cerco Lookman e arriva una mezzala... Prima serve qualcosa, poi non arriva nessuno e siamo a posto così. L'Inter ha fatto anche cose buone, i giocatori che ha preso mi piacciono, compreso Diouf che per me è un giocatore forte. Ribadisco però che io non ho capito il mercato. E mi piacerebbe sapere quanto Chivu sia stato in sintonia con la società sugli acquisti fatti e da fare".