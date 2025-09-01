Jan Urban, neo ct della Nazionale polacca, non ha nascosto la sua preoccupazione, in vista delle imminenti gare contro Olanda e Finlandia, per la condizione non proprio ottimale di tre dei giocatori chiave della rosa, ovvero Piotr Zieliński, Robert Lewandowski e Jakub Kiwior, poco utilizzati dai rispettivi club nelle ultime settimane: "Anche se sono in salute e hanno svolto la preparazione, è difficile aspettarsi che giochino due ottime partite da 90 minuti così ravvicinate. Dobbiamo riflettere attentamente e parlare con i giocatori della loro condizione fisica. L'aspetto mentale, invece, non mi preoccupa", ha detto in conferenza il successore di Michal Probierz.