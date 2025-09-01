Il Galatasaray torna alla carica per Hakan Calhanoglu. Secondo Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport DE, i colloqui sono in corso, ma la trattativa rimane difficile. Il club turco comunque ci sta provando con l'obiettivo di aggiungere il centrocampista turco a İlkay Gündogan, molto vicino alla  raggiungere la squadra di Okan Buruk. Per la cronaca, va precisato che il mercato turco chiude il 12 settembre. 

Sezione: Focus / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 19:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print