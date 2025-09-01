L'Olympique Marsiglia è pronto a fare il colpo più importante di quest'ultimo giorno del calciomercato francese. E' quanto si legge sull'edizione online de L'Équipe, che conferma l'accordo raggiunto con l'Inter per il trasferimento di Benjamin Pavard all'OM in prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. L'ex difensore del Bayern Monaco, attualmente al Clairefontaine con la nazionale francese, potrebbe firmare a distanza con la sua nuova squadra. Anche il club transalpino e il giocatore hanno raggiunto un accordo, mancano solo le firme.