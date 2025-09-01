È un Jesper Karlstrom soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di SportMediaset per commentare il colpo dell'Udinese a San Siro contro l'Inter: "È una grande vittoria per noi, soprattutto dopo la prima partita. Sono molto orgoglioso. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo la difesa è stata molto forte. Siamo molto contenti. Spero che questi risultati diano fiducia, è importante fare bene due o tre partite di fila e non solo una. Vogliamo trovare un livello consistente".

Che ci dici sul vostro allenatore?

"Vogliamo continuare dopo l'ultima stagione, ci sono i nuovi giocatori e vogliamo fare un altro step. Penso che faremo meglio in questa stagione. Puntare a qualcosa in più? Spero di sì, ma ci sono tante squadre forti. L'importante è fare punti, poi vediamo".