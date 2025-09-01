Dopo aver risolto il proprio contratto con l'Udinese, Alexis Sanchez, classe '88, torna a giocare nella Liga spagnola. L'attaccante cileno, che ha vestito la maglia dell'Inter in due periodi diversi della propria carriera, ha trovato l'accordo con il Siviglia e giocherà con gli andalusi per questa stagione.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 13:14
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print