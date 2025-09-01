Tutto ok sul gol di Dumfries che apre il match di San Siro: l'esterno nerazzurro viene tenuto in gioco da Kristensen nel momento del tocco di palla di Thuram come conferma anche la Gazzetta dello Sport.

La svolta al 25': "Colpo di testa di Bertola, Dumfries salta con il braccio largo: rigore netto che Marchetti concede dopo essere stato richiamato al monitor", scrive la rosea.

Poi a inizio ripresa annullato un gol a Dimarco per precedente fuorigioco di Thuram che gli aveva servito l’assist: il francese è davanti per mezza figura. Nel finale c’è una trattenuta evidente di Pio Esposito a Buksa in area nerazzurra: "Ci stava il rigore", secondo il giornale.