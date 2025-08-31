"La partita si era messa bene, ma non eravamo fluidi e non trovavamo la giocata giusta". Cristian Chivu comincia così l'analisi di Inter-Udinese davanti alle telecamere di DAZN: "Alla prima situazione difficile c'è stato il rigore contro e abbiamo perso la lucidità e tutta la motivazione, si capiva che si faceva fatica - ammette il tecnico nerazzurro -. Nel secondo tempo ho visto più voglia, grinta e giocate, spesso anche la lucidità si è persa con il passare del tempo e nelle occasioni che abbiamo avuto in area non siamo riusciti a fare gol".

Cosa ha chiesto all'intervallo?

"Che c'era bisogno di trovare più lucidità, di muoversi di più e di fare corse diverse; di trovare più verticalità, di girare la palla, di creare superiorità con i terzi perché erano loro che avevano un tempo in più di gioco. Poi abbiamo messo quattro attaccanti e Pio come struttura per sfruttare i cross, ma Kristensen e Solet hanno fatto una grande gara".

Hai chiesto di giocare anche qualche pallone più sporco? Questa può essere un'alternativa?

"Sono i momenti che bisogna imparare a gestire: quando si può fare il bello si fa, ma bisogna anche imparare a fare lo sporco. Noi non siamo migliorati dopo la prima giornata e non siampo più scarsi dopo questa, siamo un cantiere aperto. Bisogna trovare la quadra giusta e lavorare sodo, il campionato è lungo".

Come si prepara il primo Derby d'Italia da allenatore?

"Non ci voglio nemmeno pensare, mancano due settimane e in tanti saranno in nazionale. Spero che questa pausa dia ai miei ragazzi un po' di serenità: so che quando vai in nazionale e stacchi poi torni con più carica. Poi giocheremo con la Juve, è una partita sempre molto importante".