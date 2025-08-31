"La partita si era messa bene, ma non eravamo fluidi e non trovavamo la giocata giusta". Cristian Chivu comincia così l'analisi di Inter-Udinese davanti alle telecamere di DAZN: "Alla prima situazione difficile c'è stato il rigore contro e abbiamo perso la lucidità e tutta la motivazione, si capiva che si faceva fatica - ammette il tecnico nerazzurro -. Nel secondo tempo ho visto più voglia, grinta e giocate, spesso anche la lucidità si è persa con il passare del tempo e nelle occasioni che abbiamo avuto in area non siamo riusciti a fare gol".
Cosa ha chiesto all'intervallo?
"Che c'era bisogno di trovare più lucidità, di muoversi di più e di fare corse diverse; di trovare più verticalità, di girare la palla, di creare superiorità con i terzi perché erano loro che avevano un tempo in più di gioco. Poi abbiamo messo quattro attaccanti e Pio come struttura per sfruttare i cross, ma Kristensen e Solet hanno fatto una grande gara".
Hai chiesto di giocare anche qualche pallone più sporco? Questa può essere un'alternativa?
"Sono i momenti che bisogna imparare a gestire: quando si può fare il bello si fa, ma bisogna anche imparare a fare lo sporco. Noi non siamo migliorati dopo la prima giornata e non siampo più scarsi dopo questa, siamo un cantiere aperto. Bisogna trovare la quadra giusta e lavorare sodo, il campionato è lungo".
Come si prepara il primo Derby d'Italia da allenatore?
"Non ci voglio nemmeno pensare, mancano due settimane e in tanti saranno in nazionale. Spero che questa pausa dia ai miei ragazzi un po' di serenità: so che quando vai in nazionale e stacchi poi torni con più carica. Poi giocheremo con la Juve, è una partita sempre molto importante".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:44 Chivu in conferenza: "Dobbiamo trovare soluzioni con i giocatori che abbiamo, non si può fare diversamente"
- 23:38 Inter-Udinese, la moviola - Marchetti sbaglia qualche fischio di troppo, il VAR lo aiuta negli episodi più delicati
- 23:36 Chivu a ITV: "Bisogna reagire in fretta, nel secondo tempo abbiamo perso lucidità"
- 23:30 Chivu a DAZN: "Siamo un cantiere aperto, ecco cosa ho chiesto all'intervallo. Spero che la pausa..."
- 23:29 Udinese, Runjaić in conferenza: "L'Inter pressava tantissimo, per vincere a San Siro serve anche fortuna"
- 23:25 Thuram in conferenza: "Non siamo contenti. Sappiamo quello che abbiamo sbagliato e lavoreremo per fare meglio"
- 23:23 Thuram a ITV: "Udinese squadra aggressiva, non dobbiamo buttarci giù dopo questa sconfitta"
- 23:22 Thuram a DAZN: "Nello spogliatoio ci siamo detti la verità. Meno intensi dopo il nostro gol, bene la reazione nel 2° T"
- 23:05 Udinese, Runjaić a DAZN: "Il secondo tempo è stato difficile per noi, abbiamo giocato con coraggio"
- 23:01 Udinese, Davis al 90': "Mi sento bene. Quanti gol farò? È un segreto"
- 23:01 Udinese, Atta al 90': "Abbiamo fatto una bella partita, siamo contenti. Il mister mi dice sempre una cosa"
- 22:49 Inter-Udinese, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:45 Inter-Udinese, le pagelle - Sucic e Calhanoglu fuori partita, Thuram con fiducia nei propri mezzi
- 22:44 Un brutto passo indietro: Davis e Atta lanciano l'Udinese e impongono il primo stop a San Siro all'Inter
- 22:43 Inter-Udinese, FULL TIME - L'Udinese gela San Siro: 1-2. Runjaic imbriglia tatticamente Chivu
- 22:35 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-UDINESE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 21:43 Inter-Udinese, grande presenza di tifosi al Meazza: quasi 70.800 spettatori
- 20:42 Udinese, Nani a DAZN: "Cerchiamo un attaccante. Zaniolo? Sarebbe un sogno"
- 20:41 Udinese, Karlström a DAZN: "Il ruolo? Provo solo ad essere me stesso"
- 20:40 Dimarco a DAZN: "Dobbiamo fare una grande partita per portare a casa la vittoria"
- 20:38 Marotta a DAZN: "Mercato, non credo ci saranno movimenti. Lookman resta all'Atalanta? Penso di sì"
- 20:27 Vlahovic decisivo: la Juve espugna Genova con più di un brivido. Reti bianche tra Torino e Fiorentina
- 20:00 Almaty, successo esterno sul campo dell'Okzhepes e provvisoria testa della classifica con l'Astana
- 19:45 La Curva del Bologna si schiera con i tifosi di Inter e Milan: "Solidarietà alla Milano ultrà"
- 19:45 Dimarco a ITV: "Dobbiamo continuare come contro il Torino, dipenderà tutto da noi"
- 19:34 Le pagelle di Inter U23-Pro Patria: La Gumina show all'esordio, Cinquegrano il peggiore
- 19:30 Lautaro, il gol al debutto è di buon auspicio: scudetto all'Inter nei due precedenti
- 19:15 Romano: "Lookman, la posizione dell'Atalanta è chiara. Bayern, Tottenham e i club italiani sono consapevoli"
- 19:00 Frendrup resta a Genova? Il DS Ottolini: "Difficile che arrivino offerte soddisfacenti nelle ultime ore"
- 18:45 Genoa, Vieira sceglie ancora la fantasia di Valentin Carboni: l'argentino dal 1' contro la Juventus
- 18:31 UFFICIALE - Taremi si trasferisce all'Olympiakos: operazione a titolo definitivo. La nota dell'Inter
- 18:30 Olympiakos, annunciato con un siparietto social l'acquisto di Taremi
- 18:15 SM - Palacios resta all'Inter: ipotesi sempre più concreta dopo i no a tutte le destinazioni
- 18:10 Prestia in conferenza: "Tecnicamente questa squadra c'entra poco con la categoria"
- 18:05 Vecchi in conferenza: "Manca abitudine mentale a giocare questo tipo di partite"
- 18:00 Torino, Vagnati: "Asllani obiettivo primario, avevamo bisogno di uno come lui. Il 5-0 di San Siro? Non deve più accadere"
- 17:45 Torino-Fiorentina, Kristjan Asllani subito titolare: Baroni punta sull'ex Inter
- 17:33 L'Inter U23 si fa rimontare ancora: pareggio nella prima gara casalinga, con la Pro Patria finisce 2-2
- 17:30 Moretto: "Fenerbahçe, Conceicao candidato forte per il post-Mourinho"
- 17:15 Trevisani: "L'Inter di oggi è più forte di quella dell'anno scorso. E in Champions la vedo nella top 8 della League Phase"
- 17:00 Atalanta, spunta il Bayern Monaco per Lookman: sul tavolo un prestito oneroso con diritto di riscatto
- 16:45 Anche Zanetti a Monza per l'esordio casalingo in Serie C della seconda squadra: "Eccoci, forza Inter U23"
- 16:30 Romano: "Inter, chiamata esplorativa del Tottenham per Pavard: ecco la proposta degli Spurs"
- 16:16 Inter U23-Pro Patria, Beppe Marotta e Katherine Ralph a Monza per l'esordio casalingo dei nerazzurri
- 16:02 Inter-Udinese, seconda sfida tra Chivu e Runjaić: nell'unico precedente ebbe la meglio il tecnico tedesco
- 15:48 Inter Campus con Università Bicocca per 'Playing with Corals': sport ed educazione marina per centinaia di bambini
- 15:34 Torino, prima chiamata per Asllani: l'ex Inter può esordire stasera contro la Fiorentina
- 15:20 Damiani jr. promuove l'acquisto di Diouf: "Ottimo box to box. Non fa tanti gol, ma..."
- 15:06 L'Atalanta perde Ederson per almeno un mese: pulizia del menisco per il brasiliano
- 14:52 CF - Taremi saluta l'Inter e va all'Olympiacos. Quanto risparmieranno i nerazzurri con il suo addio
- 14:38 UEFA Women’s Europa Cup, il quadro completo del primo turno: l'Inter Women sfiderà l'Hibernian
- 14:23 UFFICIALE - BYD rafforza il proprio legame con l'Inter: il logo sarà sui pantaloncini della squadra U23
- 14:09 Taremi-Inter avventura agli sgoccioli: l'iraniano è atterrato ad Atene, pronto ad iniziare con l'Olympiacos
- 13:54 Nkunku si presenta: "Convinto subito dal progetto Milan. Orgoglioso di essere qui e di chiamare San Siro casa"
- 13:40 Fiorentina-Inter, Up&Down - Nenna mette sempre il piede, Zarate si nasconde. Solo un guizzo per Lavelli
- 13:10 Filip Stankovic monumentale: l'ex portiere dell'Inter brilla e salva il suo Venezia contro la Juve Stabia
- 12:55 SM - Nico Gonzalez-Atletico Madrid accordo totale e la Juventus apre al trasferimento
- 12:55 L'Inter U20 si arrende al Viola Park: alla Fiorentina basta un guizzo di Braschi, Lavelli si ferma al palo
- 12:39 Zoff: "L'Italia deve andare al Mondiale. Mancarlo ancora sarebbe una tragedia"
- 12:23 FIFA al lavoro per agevolare il tifo al Mondiale 2026. Infantino: "Saranno benvenuti fan da tutto il mondo"
- 12:08 Per 'colpa' dell'Inter, in Gazzetta spunta un detrattore della riforma di Numa Pompilio...
- 11:53 Inter Women, Pleidrup: "L'addio alla Danimarca un passo importante per la mia carriera"
- 11:38 De Agostini dà un consiglio all'Udinese: "L'Inter si affronta alzando il ritmo"
- 11:23 La Repubblica - Inter, si rivede Calhanoglu. Barella e Sucic ai lati del turco
- 11:09 L'Inter ospita l'Udinese, San Siro verso il tutto esaurito: ultimi tagliandi in vendita. Tutte le info
- 10:54 Topalovic: "Il debutto con l'Inter resterà per sempre nella mia memoria. Qui ho lavorato molto su un aspetto"
- 10:39 Luis Henrique: "Ho sempre sognato di giocare all'Inter. Posso aiutare la squadra, ecco dove sento di essere migliorato"
- 10:24 Taremi 'annuncia' il suo addio all'Inter: 'Olympiacos squadra prestigiosa, sono molto felice di essere qui"
- 10:10 Corsera - Inter, mercato chiuso anche in uscita? Difficilmente riceverà offerte irrinunciabili per Frattesi