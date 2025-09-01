"Non sarà il campionato più spettacolare, non sarà il paradiso degli esteti, però questa Serie A, fin da subito, dimostra di essere un torneo molto equilibrato. Il fatto che in testa alla classifica a punteggio pieno, a sorpresa, ci sia la neopromossa Cremonese (e con pieno merito) dimostra che in Italia c’è spazio per tutti". Lo scrive Arrigo Sacchi, che sottolinea come le big stiano più o meno facendo tutte fatica.

Poi c'è chi la sfanga al 95' come il Napoli, chie viene salvato dalla traversa come la Juventus e chi scivola come l'Inter. "La sconfitta dell’Inter a San Siro rientra certamente tra le sorprese. Chi l’avrebbe immaginato che i nerazzurri, dopo aver rifilato un netto 5-0 al Torino al debutto, incontrassero tanti problemi contro l’Udinese? Probabilmente nessuno - si risponde Sacchi sulla Gazzetta dello Sport -. La realtà, invece, dice che una squadra ben organizzata e ben allenata come quella friulana va in casa dell’Inter e la mette sotto. C’è chi sostiene che troppi elogi, dopo la cinquina all’esordio, possano aver danneggiato la squadra di Chivu, ma io preferisco rimanere sul campo e analizzare le questioni tecniche e tattiche. L’Udinese ha saputo prendere le misure all’Inter dopo essere passata in svantaggio e, con molto coraggio e idee molto chiare, ha costruito la risalita fino al sorpasso decisivo. I nerazzurri ci hanno provato in tutti i modi, non si può rimproverare nulla ai giocatori di Chivu. A mio avviso, però, nonostante i cambi di modulo nel corso della ripresa, c’è da lavorare per dare un volto definito a tutta la squadra. Si vedono cose buone e poi clamorosi svarioni: trovare l’equilibrio è compito dell’allenatore, anche perché soltanto attraverso l’equilibrio si possono raggiungere grandi traguardi. Ci vorrà tempo, Chivu dovrà sistemare qualcosa in fase di non possesso e dovrà chiedere ai suoi ragazzi una maggiore rapidità di esecuzione . Non è il caso di fare drammi, siamo soltanto alla seconda giornata di campionato, anche se so, per esperienza, che in simili situazioni le critiche diventano un fastidioso ritornello".