Nel post partita di Inter-Udinese, terminata 1-2 a San Siro, l'allenatore Andrea Stramaccioni ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione dei nerazzurri, sottolineando i meriti della squadra friulana.

“L’Udinese è venuto a San Siro preparando una partita intelligente, impedendo all’Inter di innescare i suoi giocatori. Ha dominato a centrocampo”, ha spiegato l’ex tecnico interista.

Stramaccioni ha poi evidenziato un calo dell’Inter subito dopo il gol del vantaggio firmato da Dumfries: “Dopo l’1-0 ho visto un abbassamento dell’intensità. Nel secondo tempo, invece, la squadra ha avuto l’atteggiamento giusto e ha dominato, avrebbe meritato il pareggio”, ha concluso l'opinionista.