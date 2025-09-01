Martin Satriano cambia maglia nell'ultimo giorno di mercato, lasciando il Lens per approdare all'Olympique Lione in prestito con opzione di riscatto. L'ex attaccante dell'Inter resta, dunque, in Ligue 1, campionato in cui era approdato nell'agosto 2024 firmando per i Sang et Or. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 21:18
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print