Anche in Francia confermano il forte interesse del Marsiglia per Benjamin Pavard. L'offerta presentata sul tavolo dell'Inter è di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Lo riferisce su X il gironalista Santi Aouna, aggiungendo che "le discussioni continuano" e che "Pavard ha già dato il via libera all'OM".

