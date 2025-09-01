Anche in Francia confermano il forte interesse del Marsiglia per Benjamin Pavard. L'offerta presentata sul tavolo dell'Inter è di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Lo riferisce su X il gironalista Santi Aouna, aggiungendo che "le discussioni continuano" e che "Pavard ha già dato il via libera all'OM".

🚨️🇫🇷 #Ligue1 |



L'OM a proposé un prêt payant avec une OA de 15M€



❗️Les discussions se poursuivent



✅️ Pavard a déjà donné feu vert à l'OM#DeadlineDayhttps://t.co/sWudJz9Y0j… pic.twitter.com/PnbIg5khug — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2025