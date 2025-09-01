Cambio di programma per l'Inter Under 23 che vede slittare nella seconda metà del mese il match della terza giornata di Serie C contro la Virtus Verona, inizialmente in programma sabato 6 settembre e ora riprogrammato mercoledì 17 settembre 2025 alle 19:00 allo stadio "Gavagnin-Nocini" di Verona.

Per i nerazzurri di Stefano Vecchi quindi il prossimo impegno in agenda sarà dunque quello di domenica 14 settembre alle 15:00 contro il Lecco, allo U-Power Stadium di Monza.

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 14:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
