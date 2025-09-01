"Sapete quando sarebbe servito Lookman? Esattamente in queste situazioni". Il pensiero, più che condivisibile, è espresso da Paolo Condò nel pezzo di analisi scritto sul Corriere della Sera all'indomani del ko dell'Inter contro l'Udinese.

"L'Udinese - prosegue il giornalista - ha vinto a San Siro perché nel primo tempo l’Inter non ha saputo affrontare il suo mix di fisicità super ma tecnicamente dotata, e tatticamente assai organizzata. I friulani ripartivano di slancio e nessuno aveva idea di come fermarli; quando il campo si è rovesciato — perché nella ripresa ovviamente ha attaccato solo l’Inter— le decine di palloni crossati in area sono stati dominati dalle fortezze volanti di Runjaic".