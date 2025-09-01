Voti bassi da parte del Corsport ai nerazzurri dopo il ko con l'Udinese. Si salvano davvero in pochissimi.

Chivu (all.) 5  Non trova le conferme che cercava. Tra due settimane c’è la Juve e servirà una prova diversa. 

Sommer 5,5  Grande conclusione di Atta, seppur sul suo palo. 

Bisseck 4  Concede troppo spazio sul primo gol, ma non è l’unica disattenzione di giornata. Perde troppo spesso le distanze e i duelli in campo. 

Acerbi 5,5  Soffre nel duello rusticano ingaggiato a più riprese con Davis. 

Bonny (28’ st) 5,5  Stavolta non punge. 

Bastoni 5,5 Meno propositivo, ma anche meno incisivo. 

Dumfries 5  Fa tutto nel primo tempo. Nel bene, con il tap-in vincente per l’1-0, e nel male, con il braccio largo sulla sponda di Bertola. Poi di fatto scompare. 

Barella 5,5  Torna nella zona a lui più congeniale. Non si arrende finché non si accende la spia: un pizzico di frenesia di troppo. 

Zielinski (28’ st) 5,5  Impalpabile, in continuità con la scorsa stagione. 

Calhanoglu 4,5  Torna in campo dopo l’estate burrascosa e il turno di squalifica scontato contro il Torino. Lontano dal suo livello migliore, si perde spesso e facilmente tra le maglie avversarie. Il primo e unico squillo arriva solo al 55’: davvero troppo poco. 

Esposito (23’ st) 6  Entra col piglio giusto nella speranza di regalarsi un esordio da sogno. Non ci riesce, ma avrà modo di rifarsi. 

Sucic 5  Chivu lo conferma dopo l’ottimo esordio in Serie A contro il Torino, ma spostato a sinistra soffre più del previsto. 

Mkhitaryan (18’ st) 5,5  L’armeno non aiuta a sbrogliare la matassa nell’ultima mezzora. 

Dimarco 5,5  Atleticamente lotta ad armi impari contro il suo dirimpettaio, ma non si dà per vinto. Gli resta in gola l’urlo del 2-2. 

Carlos Augusto (28’ st) 5,5  Mai in evidenza. 

M. Thuram 5,5  Con una progressione devastante e successivo scarico in area fa gran parte del lavoro sull’1-0. Stessa cosa con Dimarco, ma l’arbitro annulla tutto. Cerca più volte il gol, è costretto accontentarsi di un assist. 

Lautaro 6  Una magia in mezzo al campo dà il via all’azione del gol di Dumfries. Non riesce a ripetersi nella ripresa, quando guida l’arrembaggio senza successo. 
 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 10:06 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print