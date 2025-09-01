Voti bassi da parte del Corsport ai nerazzurri dopo il ko con l'Udinese. Si salvano davvero in pochissimi.

Chivu (all.) 5 Non trova le conferme che cercava. Tra due settimane c’è la Juve e servirà una prova diversa.

Sommer 5,5 Grande conclusione di Atta, seppur sul suo palo.

Bisseck 4 Concede troppo spazio sul primo gol, ma non è l’unica disattenzione di giornata. Perde troppo spesso le distanze e i duelli in campo.

Acerbi 5,5 Soffre nel duello rusticano ingaggiato a più riprese con Davis.

Bonny (28’ st) 5,5 Stavolta non punge.

Bastoni 5,5 Meno propositivo, ma anche meno incisivo.

Dumfries 5 Fa tutto nel primo tempo. Nel bene, con il tap-in vincente per l’1-0, e nel male, con il braccio largo sulla sponda di Bertola. Poi di fatto scompare.

Barella 5,5 Torna nella zona a lui più congeniale. Non si arrende finché non si accende la spia: un pizzico di frenesia di troppo.

Zielinski (28’ st) 5,5 Impalpabile, in continuità con la scorsa stagione.

Calhanoglu 4,5 Torna in campo dopo l’estate burrascosa e il turno di squalifica scontato contro il Torino. Lontano dal suo livello migliore, si perde spesso e facilmente tra le maglie avversarie. Il primo e unico squillo arriva solo al 55’: davvero troppo poco.

Esposito (23’ st) 6 Entra col piglio giusto nella speranza di regalarsi un esordio da sogno. Non ci riesce, ma avrà modo di rifarsi.

Sucic 5 Chivu lo conferma dopo l’ottimo esordio in Serie A contro il Torino, ma spostato a sinistra soffre più del previsto.

Mkhitaryan (18’ st) 5,5 L’armeno non aiuta a sbrogliare la matassa nell’ultima mezzora.

Dimarco 5,5 Atleticamente lotta ad armi impari contro il suo dirimpettaio, ma non si dà per vinto. Gli resta in gola l’urlo del 2-2.

Carlos Augusto (28’ st) 5,5 Mai in evidenza.

M. Thuram 5,5 Con una progressione devastante e successivo scarico in area fa gran parte del lavoro sull’1-0. Stessa cosa con Dimarco, ma l’arbitro annulla tutto. Cerca più volte il gol, è costretto accontentarsi di un assist.

Lautaro 6 Una magia in mezzo al campo dà il via all’azione del gol di Dumfries. Non riesce a ripetersi nella ripresa, quando guida l’arrembaggio senza successo.

