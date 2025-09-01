Nicolò Zaniolo torna in Serie A. Dopo la breve parentesi al Galatasaray, l'ex centrocampista dell'Inter passa all'Udinese. Il suo contratto è stato depositato negli uffici della Lega negli ultimi istanti della sessione di mercato che si è conclusa alle 20.  

Secondo Sky Sport, Zaniolo raggiunge il club friulano in prestito oneroso da tre milioni con diritto di riscatto attivabile in due modi diversi: 5 milioni di euro lasciando al club turco il 50% sulla rivendita oppure 10 milioni di euro. 

Data: Lun 01 settembre 2025 alle 20:35
Autore: Mattia Zangari
