Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Lo scrive L'Équipe alle 19.48, svelando che è arrivata la firma dell'ormai ex difensore dell'Inter sul contratto che lo legherà ai francesi. L'ex Bayern Monaco raggiunge Roberto De Zerbi in prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Pavard torna in Ligue 1 per la prima volta da quando ha lasciato il Lille nel 2016 dopo una sola stagione.