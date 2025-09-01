Il Premio Gentleman Fair Play compie 30 anni e celebrerà questo anniversario la sera di mercoledì 10 settembre 2025. Una serata di gala, una notte di calcio tra le stelle della Serie A in un cielo pieno di campioni di oggi e di ieri, di vittorie vissute insieme che hanno fatto la storia di questo Premio, dei suoi valori. Il premio portato avanti con successo negli anni da Gianfranco Fasan “non è altro che un traguardo straordinario di longevità per un Premio legato allo sport e Noi saremo sempre in campo per promuovere i valori positivi dello sport soprattutto verso i più giovani”.

La serata del 10 settembre sarà celebrata ancora una volta presso la Scuola Militare Teuliè. A festeggiare con noi ci sarà ancora Massimo Caputi, accompagnato nuovamente in questa ricca edizione da Laura Barriales e Giorgia Rossi. Al loro fianco giocatori, campioni, dirigenti, gente di sport.

Nel corso della serata verrà premiato il giocatore Gentleman Serie A. I più votati? I primi tre che si contendono il Premio Gentleman Seria A sono: Lautaro Martinez, Riccardo Orsolini e Tijjani Reijnders rimasto nel cuore dei tifosi del Milan.

A fare da cornice alla serata le telecamere di DAZN con i suoi Talent e la voce di RTL102.5 e la prestigiosa rivista Forbes che saranno i Media partner della serata.