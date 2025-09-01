"L'ho detto più di una volta, la fortuna o la bravura dell’Inter è non aver venduto i big, che non è mai scontato. Ha tenuto tutti i migliori come Bastoni, Dimarco, Lautaro…". Parola di Fabio Galante, stuzzicato da Sportitalia sui movimenti di mercato dell'Inter, reduce dal colpo in entrata dell'ultimo secondo Manuel Akanji.

Akanji è un buon colpo?

"È uno con caratteristiche che forse mancano all’Inter, però numericamente spero non vada via nessuno".

Pavard è in bilico...

"Ecco, io spero che il buon Benji rimanga all’Inter perché è un giocatore che ha dimostrato di essere molto attaccato all’Inter".