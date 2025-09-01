"La stagione è ricominciata e faccio alcune considerazioni. È da cosa partire? Ovviamente da fatti inconfutabili. Dopo la pesantissima debacle della stagione scorsa, terminata con l’addio di Inzaghi, la proprietà ha dato nuovi input. Taglio ingaggi e abbassamento età media rosa. E poi, nuovo allenatore che al mondiale per club aveva iniziato un nuovo modo di giocare. I nuovi acquisti, fatti nella prima sessione, erano forse confacenti al primo progetto ed ai diktat della proprietà salvo poi scoprire non essere dei titolari. Nella sessione canonica di calciomercato altro giovane di potenzialità ma da sgrezzare parecchio (Djouf). Nel frattempo l’unico titolare che sarebbe potuto essere (Lookman) non è arrivato ma neppure il suo succedaneo, con una pecca, venduto (bene) Zalenski proprio all’Atalanta. L’unico che con la intuizione nelle ultime giornate del campionato scorso del Demone, avrebbe potuto fare il trequartista. Ruolo tutt’ora scoperto. Di fatto i titolari sono gli stessi ma con un anno in più anagraficamente e di fatiche fisiche e sue conseguenze (infortuni). Pareva chiaro a tutti che mancassero centrali possenti e veloci nei recuperi ed anche qui nulla dal mercato. Chivu sembra aver assecondato i vecchi titolari a continuare sul consolidato 3-5-2 per non urtarne gli umori. Con l’Udinese si è evidenziato che quel modulo non regge più, forse a sua discolpa una tenuta atletica non ancora al meglio. E sappiamo quanto questa contasse nel gioco di Inzaghi. Il girone di UCL non ci consente di esser ottimisti nel passarlo e forse, visti altri gironi più abbordabili, nemmeno arrivare ai playoff perché si innalzerà la quota punti. Marotta ed Ausilio si dovranno assumere responsabilità di un mercato deficitario pur avendo pure speso male e troppo per il reale valore di chi è arrivato. Ah, non è un caso che Marotta sia entrato nel capitale societario ed Ausilio tentato dal Al Hilal. Si avvicina la vendita dell’Inter? Sicuramente se il comune darà il via libera all’investimento legato al nuovo stadio ma anche se non sarà così. In tutto questo Chivu sarà lasciato allo sbando? Se l’allenatore vuole cambiare gioco lo si lasci fare e lo si appoggi, sferzando i calciatori a seguirlo, pur sapendo la posta in palio altissima. Una ultima cosa. E’ una vergogna vedere lo stadio senza la Curva a sostenere la squadra! A costo di vedere l’Inter tornare nella mediocrità, sarebbe da boicottare la società non assistendo più alle partite".

Fredrik

"Diciamolo. Diciamolo. Questa è la serie A. La serie B d’Europa. Continuiamo a cullarci nell’illusione del campionato più bello e più tattico del mondo, continuiamo .Poi, però, ci schiantiamo contro la realtà dei fatti: Siamo un campionato di cui non importa una sega a nessuno. Chi ci viene qui? Trovatemi un solo grande nome che all’apice della sua carriera sia venuto a giocare in Italia negli ultimi 10 anni . Vi risparmio lo sforzo: Nessuno. Non usate proporre CR7 che con i suoi 35 anni era evidentemente in fase discendente della sua carriera, tanto è vero che la Juve con lui ha vinto quello che aveva già vinto con Zaza. Oppure il buon Romelu, che aveva un disperato bisogno di rilanciarsi. Lo stesso che probabilmente avrà Hojlund con in più l’aggravante dell’essere un ex Atalanta dopo sue stagioni non proprio triinfali a Manchester: l’incognita per antonomasia. All’Inter servirebbe un difensore centrale: lo sappiamo. Il problema è chi. Perché sapete meglio di me che un giovane, un Leoni, al primo errore verrebbe massacrato e non potrebbe più vedere il campo… Poi, però, tutti a invidiare Cubarsì al Barcellona. Di sciocchezze ne commette, ma c’è sempre qualcuno pronto a giustificarlo; da noi ci sarebbe un intero plotone pronto a massacrarlo. In questa bolla dove pensiamo di andare? Seriamente pensate di poter comete con gli altri a livello di colpi di mercato? Chi c’è sul Mercato? Kim! Bel giocatore. Cartellino abbordabile, tra in 35 e i 40. L’ingaggio però è a 12, ed è un problema grosso. Non solo il fatto che lui dovrebbe tagliarsi lo stipendio per venire da noi, ma che comunque questo tipo di cifre portano a richieste a catena da parte dei giocatori già sotto contratto. Lautaro quelle cifre non le prende e non è nemmeno corretto che non le prenda in un’ottica di squadra e di gestione della risorsa. Quindi sarebbe interessante sapere, business Plan alla mano, cosa farebbero i nostri dirigenti da tastiera?".

Costanza D'Avalos

"Gentilissimi di FC Internews, mia opinione Chalanoglu ha finito il suo giro all'Inter e sarebbe stato meglio venderlo e voltare pagina,tra l'altro mette in sofferenza Susic. Tanti dicono che la difesa è logora e concordo:Bisseck andava venduto e serviva un venticinquenne pronto e gagliardo. Campionato da quarto posto,se andrà bene, magari acciuffato alla penultima giornata. Sic Passat gloria mundi".

Andrea

"Cara proprietà e cara dirigenza, visto che partita ha fatto Solet? Noi avevamo Acerbi che va per i 40. Meno male che l'udinese nella ripresa è ripartita solo una volta altrimenti finiva anche peggio. Il budget per Lookman non c'è più".

Antonio

"Buona notte gentile redazione. Giocavamo in casa...con tanti tifosi. Abbiamo perso...forse immeritatamente, ma abbiamo perso. E la squadra ha evidenziato pecche clamorose soprattutto in fase difensiva. Però alcuni ancora sostengono che non c'è bisogno di fare mercato in difesa anzi chiudono il mercato con largo anticipo, pur avendo la coscienza che si doveva e si poteva fare molto meglio. Chivu? Mah!....Le sue scelte non sono state vincenti. Per esempio, perché Bissek al posto di Pavard? Perché le 4 punte? Mah!! Perché cercare di riprendere la partita con la confusione di fare solo cross in area se i giocatori dell'Udinese sono alti 5 metri? No! Sig.Chivu non ho compreso le sue decisioni e i suoi cambi. E non condivido e non posso comprendere le scelte di Marotta in sede di mercato. Continuo imperterrito a sostenere che questo mercato non è giusto. Il Solet dell'Udinese non è valido? Per me il voto al mercato di Marotta è un 5 striminzito. Speriamo di arrivare tra le prime 4. Sarà anche difficile passare il turno in campions!! Io la vedo così. Abbiamo seminato poco e male....e raccoglieremo poco. Amala!!".

Stefano

"Questo per i signori Marotta, Ausilio e proprietà dopo quanto fatto nelle ultime campagne trasferimento. ieri: Sommer sarebbe il caso smettesse Bissek improponibile Acerbi ormai inutile Dumfries inutile mai che cerchi di dribblare Barella forse dovrebbe cambiare squadra Chalanoglu Perchè non è stato venduto (regalato)? inutile Sucic rivedibile Di Marco ormai non sa più neanche crossare Thuram gioca si e no 15 minuti a partita Lautaro ormai non più un uomo gol malgrado il suo impegno i subentrati i giovani da rivedere il resto stendere un velo pietoso Chivu mi dispiace per lui, brava persona, ma non si può stare in panchina a guardare il cielo e non incazzarsi con i giocatori per quello che fanno in campo e se il caso cambiarli dopo 10 minuti se non giocano per come dovrebbero. Da tifoso dell'Inter da 60anni grazie alla proprietà e grazie a tutti i direttori e sottodirettori e sottodirettori delle figure che facciamo. quest'anno saremo il Milan dell'anno passato malgrado l'incensamento dei giornalisti amici e aziendalisti, vero Biasin? grazie e saluti".

Domenico

"Buon giorno, stessa squadra da 4 anni con u l'unica novita un ragazzino sconosciuto ma talentuoso elevato a dio del calcio per una partita dove c era, anzi l'avversario non cera. Un allenatore checche se ne dica 3/4 scelta che vorrebbe cambiare modulo per non assomigliare al precedente collega ma che non sa cosa fare se cambiare o no quindi rimane in mezzo a un limbo. Manovra lenta e fastidiosa. Bissek troverebbe poco spazio anche nella Cremonese , Lecce ecc. Chala basta leggere il linguaggio del corpo e si capisce che si trova dove non vorrebbe essere e col ragazzo Croato mi sa che non legano sportivamente parlando. Poi c e trottolino Barella sempre in continuo movimento incapace di passare il pallone ,rallenta il gioco in maniera urticante ,non lo tollero mai tollerato. Campagna acquisti a detta del nostro presidente farlocco che mira al futuro pensando più a sostituire le riserve sperando che siano migliori dei precedenti e c e ne vuole poco. Ancora una volta un enorme grazie ad Inzaghi perché è solo merito suo se con 4 euro è riuscito a fare cose enormi anche se in Italia fare due finali di Champion in 3 anni è robetta da poco ,vai a capire i giornalai. Mister lo sai che la prossima c e la Juve , perdere anche questa, sarai gia messo alla gogna mediatica ma stai tranquillo la nostra societa ti lascera da solo a cavartela contro tutto e tutti, giornalai, scribacchini, i vari Cassano ,Sacchi arbitri ,var ecc. Se non vinci contro la juve o perdi malamente come con l'udinese stai tranquillo Chivu circoleranno gia i nomi per sostituirti , i giornalai non vedono l'ora ma tranquillo la nostra societa sapra proteggerti e smentira tutto mentre stara facendo firmare il contratto.Ho la sensazione che quest anno sara l'anno dei 3/4 esoneri stile inter degli anni passati. In bocca al lupo mister , sei un interista nel sangue e una bravissima persona non meriteresti un trattamento del genere".

Jhonny