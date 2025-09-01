Il mercato dell'Inter è fermo e bloccato, ma Sky Sport racconta di un tentativo del Marsiglia per un difensore nerazzurro. L'OM ha infatti provato a prendere in prestito Benjamin Pavard, incassando il no secco dei nerazzurri.

Il club di Viale della Liberazione non intende cedere il francese con questa formula e ha di fatto confermato la propria linea: Pavard non sarà ceduto in prestito e ogni possibile trasferimento dovrà avvenire con formule differenti.