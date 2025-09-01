Manuel Akanji entra, Benjamin Pavard esce. Le mossa dell'Inter nelle ultime ore di mercato riguarda la difesa, con lo svizzero in arrivo a Milano e il francese in partenza per la Francia. Come riporta Sky Sport, la trattativa tra i due club "è in dirittura d'arrivo". Dopo il no dei nerazzurri al prestito, è probabile che l'affare venga chiuso con la formula del prestito con opzione di acquisto.