La sconfitta contro l’Udinese ha riaperto il dibattito in casa Inter, e Paolo Di Canio, ospite di Sky Calcio Club, non ha usato mezzi termini nell’analizzare il momento dei nerazzurri.
“L’Inter deve fare un grande lavoro mentale, deve recuperare l’atteggiamento che l’ha portata a giocare due finali di Champions in tre anni. Ha saputo fare partite di sacrificio, e per me il lavoro psicologico passa anche dai dettagli”, ha dichiarato l’ex attaccante.
Il commento si è soffermato in particolare su Nicolò Barella, chiamato a dare di più: “Non può giocare così, fermandosi 10-12 volte con la palla da fermo. La palla si stoppa in movimento e si gioca. Dico Barella perché deve fare la differenza”.
Di Canio ha poi richiamato la squadra a un bagno di umiltà, ricordando lo scudetto perso la scorsa stagione: “L’Inter deve ricordare come ha regalato il campionato, come sono stati ‘coglioni’. Ho fiducia che Chivu possa fare un grande lavoro, ma i giocatori devono riappropriarsi della determinazione”.
