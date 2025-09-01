Benjamin Pavard al Marsiglia è ormai un'operazione virtualmente conclusa. Prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro in favore del club francese, questo l'accordo raggiunto con l'Inter in queste ore. Come fa sapere Sky, per facilitare il trasferimento, l'ex Bayern Monaco ha accettato di ridurre l'attuale stipendio da 5 milioni netti, portandolo a 4 milioni con uno di bonus nel caso in cui l'OM riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League.

Sezione: News / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 17:30
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print