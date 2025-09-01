"Inter-Udinese? La sorpresa della giornata, ma ha cambiato allenatore e filosofia di gioco. L’Udinese è forte, fisica, difficile da affrontare. Bene anche la Juventus con Tudor". Intervistato da TMW, Giorgio Perinetti analizza con queste parole la seconda giornata di Serie A.

L'esperto dirigente ha poi detto la sua anche sulle convocazioni del ct Gattuso in Nazionale: "Ha convocato il meglio possibile. Giusto far respirare l’aria della Nazionale a gente come Esposito. Non poteva fare di più".