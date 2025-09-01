L'Inter Under 17 parte a razzo in campionato travolgendo 4-0 i pari categoria dell'Udinese, allo Stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d'Isonzo. I nerazzurrini si sono imposti sui friulani grazie alla doppietta di Delis Gjeci (2' e 66'), al gol di Andrea Donato (27') e al sigillo finale di Samuele Pirola (80'). Un poker che che regala il primato in classifica alla squadra di Samir Handanovic, davanti a tutti con tre punti e una differenza reti di +4.