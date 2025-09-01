L'Inter Under 17 parte a razzo in campionato travolgendo 4-0 i pari categoria dell'Udinese, allo Stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d'Isonzo. I nerazzurrini si sono imposti sui friulani grazie alla doppietta di Delis Gjeci (2' e 66'), al gol di Andrea Donato (27') e al sigillo finale di Samuele Pirola (80'). Un poker che che regala il primato in classifica alla squadra di Samir Handanovic, davanti a tutti con tre punti e una differenza reti di +4.
Sezione: Giovanili / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 20:07
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Lunedì 01 set
- 21:18 UFFICIALE - Satriano cambia maglia: l'ex attaccante dell'Inter va in prestito al Lione
- 21:04 UFFICIALE - Adrien Rabiot è del Milan: il francese ha firmato fino al 2028
- 20:50 Italia-Estonia, lo stadio di Bergamo verso il sold out per l'esordio da ct di Gattuso
- 20:35 UFFICIALE - Zaniolo torna in Serie A: ha firmato per l'Udinese, i dettagli
- 20:21 UFFICIALE - Atalanta, ecco Musah: arriva dal Milan in prestito con diritto di riscatto
- 20:07 L'Inter U17 di Handanovic parte a razzo: 4-0 all'Udinese nella prima giornata di campionato
- 19:55 Akanji è dell'Inter: contratto depositato in questi minuti in Lega. Si attende solo l'annuncio
- 19:55 L'Équipe - Pavard ha firmato per l'OM: lascia l'Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto
- 19:52 UFFICIALE - Conte ha il sostituto di Lukaku: Rasmus Højlund è un nuovo giocatore del Napoli
- 19:45 Sky Sport DE - Il Galatasaray torna alla carica per Calhanoglu: trattativa difficile, ma i turchi ci provano
- 19:38 CF - Pavard pronto al ritorno in Francia. Quanto risparmierebbe l’Inter dall’affare col Marsiglia
- 19:24 Bergomi: "Akanji più completo di Pavard. Forse si sono spaventati dopo il ko con l'Udinese"
- 19:10 Sky - Pavard all'OM: l'Inter incassa 2,5 milioni di euro dal prestito oneroso. Il riscatto...
- 19:00 liveULTIMA ORA DI CALCIOMERCATO. INCREDIBILE in DIFESA: addio PAVARD, ecco AKANJI. Tutti i DETTAGLI
- 18:42 videoInter, Akanji ha completato le visite di idoneità sportiva al CONI: lo svizzero è diretto in sede per le firme
- 18:27 Champions League, Prime Video annuncia le sue esclusive: si parte il 17 settembre con Ajax-Inter
- 18:13 L'Équipe - Pavard-OM il colpo più importante dell'ultimo giorno del mercato francese: mancano solo le firme
- 17:59 Perinetti: "L'Inter ha cambiato filosofia. Giusto far respirare l’aria della Nazionale a gente come Esposito"
- 17:44 Galante: "Akanji ha caratteristiche che mancavano all'Inter, ma numericamente... Spero Pavard resti"
- 17:30 Pavard accetta una riduzione di ingaggio e... scommette sul Marsiglia
- 17:18 videoL'Inter abbraccia Akanji. Lo svizzero è atterrato a Linate, ora al CONI per l'idoneità sportiva
- 17:15 CF - Akanji sarà un giocatore dell'Inter. L'impatto dello svizzero sui conti del club nerazzurro
- 17:00 Marsiglia, tutto fatto per Pavard: le cifre dell'affare in prestito con diritto di riscatto. Lo stipendio...
- 16:45 Test 'di lusso' per il Padova: venerdì amichevole a porte chiuse alla Pinetina con l'Inter
- 16:31 SkySportDE - Lookman apre al Bayern, ma l'Atalanta si oppone: il motivo
- 16:16 Sky - Pavard viaggia verso il Marsiglia: la trattativa con l'Inter è in dirittura d'arrivo
- 16:08 Voce al tifoso - Pareri sulla sconfitta con l'Udinese e sul mercato
- 15:53 Da Topalovic a Cocchi: cinque i nerazzurri dell'U23 convocati dalle nazionali
- 15:38 Dalla Francia - Pavard dà il via libera al Marsiglia: le cifre e la formula dell'offerta all'Inter
- 15:17 Romano: "Offerta ufficiale del Marsiglia per Pavard che apre al trasferimento. L'Inter vuole l'obbligo di riscatto: si tratta"
- 15:10 La critica di Adani: "Non ho capito il mercato dell'Inter. E mi piacerebbe sapere una cosa su Chivu e la società"
- 14:54 Un blitz in piena regola: Manuel Akanji all'Inter in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo)
- 14:54 Gattuso: "Qualità di Pio Esposito indiscutibili. Non gli ho regalato nulla, è giovane ma gioca da grande"
- 14:42 Sky - L'Inter lavora all'arrivo di Akanji a prescindere da Pavard. Operazione in prestito oneroso: le cifre dell'affare
- 14:30 Cambio di programma per l'Inter U23: spostata la data della sfida contro la Virtus Verona
- 14:16 Udinese, Karlstrom: "Nel secondo tempo con l'Inter la difesa è stata molto forte. Sono orgoglioso della squadra"
- 14:01 L'Inter lavora alla doppia operazione: Pavard al Marsiglia, Akanji al suo posto. Ma il tempo rimasto è poco
- 13:57 Dumfries: "Un rigore così è difficile sia per l'arbitro che per i giocatori. Bisogna tutelare di più i difensori"
- 13:43 Condò analizza il ko dell'Inter con l'Udinese: "Lookman sarebbe servito esattamente in queste situazioni"
- 13:28 Sky - Tentativo del Marsiglia per Pavard: il francese chiesto in prestito, secco no dell'Inter a questa formula
- 13:14 Sanchez torna a giocare nella Liga spagnola: accordo con il Siviglia
- 12:59 InterNazionali - La prima chiamata azzurra per Pio Esposito e non solo: tutti gli impegni dei 13 nerazzurri convocati
- 12:44 Di Canio: "All'Inter devono ricordarsi quanto sono stati co***oni a regalare lo scorso campionato"
- 12:30 Nuovo innesto per il settore giovanile: dal Grasshopper arriva Williamson
- 12:15 Sky - Openda va alla Juventus: la formula e le cifre dell'affare. Il belga era stato accostato anche all'Inter
- 12:00 Dal CAMPO al MERCATO, Inter ASSENTE. Contro l'UDINESE la conferma: PREVEDIBILI e INCOMPLETI!
- 11:45 Pio Esposito: "Brutto risultato, ma grande orgoglio per aver esordito in Serie A con questa maglia a San Siro"
- 11:30 Donnarumma lascia il PSG: accordo con il Manchester City, oggi le visite mediche
- 11:16 Stramaccioni: "Udinese intelligente, ha dominato a centrocampo. Ma l'Inter avrebbe meritato il pari"
- 11:02 Angolo Tattico di Inter-Udinese - La densità centrale dei friulani, il poco movimento senza palla dei nerazzurri
- 10:48 Bergomi critico: "Inter, sarà un anno difficile. Continuo a dire che non è mai stata la più forte"
- 10:34 Pagelle TS - Chivu sbaglia due volte. Insufficienza piena per quattro
- 10:29 Vi avevamo avvisati. Inter-Udinese il manifesto di un mercato incompleto
- 10:20 CdS - Dumfries dai due volti come l'Inter. Il mercato ha portato Luis Henrique, ma Chivu...
- 10:06 Pagelle CdS - Si salvano solo Pio e Lautaro. Bisseck e Calhanoglu malissimo
- 09:52 CdS - Nuova Inter, difetti antichi: doveva arrivare Lookman e manca un difensore di valore
- 09:38 InterNazionali - Saliba ko: Deschamps chiama l'interista Pavard
- 09:24 Sacchi: "Serie A molto equilibrata. Inter? Si vedono cose buone e poi clamorosi svarioni. A Chivu servirà tempo, ma so per esperienza che..."
- 09:10 GdS - L'Udinese fa riemergere una certezza: senza i gol dell'attacco, si va fuori strada
- 08:56 GdS - Inter, riecco i fantasmi di Charlotte. Era dal 2018-19 che...
- 08:42 Moviola GdS - Braccio largo di Dumfries: rigore netto. E nel finale...
- 08:28 Pagelle GdS - Ok solo Thuram e Pio. Sucic è il fratellastro, Lautaro s'inceppa
- 08:14 GdS - Brutta Inter: limiti di gioco preoccupanti. Tutto spento dopo un quarto d'ora
- 08:00 Serata storta a San Siro: esulta la fisicità dell'Udinese, l'Inter incappa in troppi errori e viene castigata
- 01:01 Prima GdS - Inter, che botta. Clamoroso ribaltone dell’Udinese a San Siro, Chivu cade già
- 00:15 videoInter-Udinese 1-2, Tramontana: "Sono preoccupato, siamo prevedibili. Tutti sanno che manca il guizzo"
- 00:07 Borussia Dortmund, primo squillo in Bundesliga: 3-0 all'Union Berlino
- 00:02 Arsenal ko in campionato, il Liverpool vince 1-0 ad Anfield: decide Szoboszlai
Domenica 31 ago