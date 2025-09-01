Benjamin Pavard è virtualmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Il francese si trasferirà all'OM in prestito dall'Inter con stipendio coperto (e quindi a carico dei francesi) più diritto di riscatto a 15 milioni di euro. "Tutto è stato approvato, l'accordo verbale è stato raggiunto e ora tutte le parti sperano che i documenti vengano firmati in tempo", informa Fabrizio Romano su X.

🚨️ BREAKING: Benjamin Pavard to Olympique Marseille, here we go! 🇫🇷



Loan deal from Inter with salary covered plus €15m buy option clause not mandatory.



All approved, verbal agreement done and now all parties hope for documents to be signed in time. pic.twitter.com/KdV0IAlSKa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025