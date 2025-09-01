Benjamin Pavard è virtualmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Il francese si trasferirà all'OM in prestito dall'Inter con stipendio coperto (e quindi a carico dei francesi) più diritto di riscatto a 15 milioni di euro. "Tutto è stato approvato, l'accordo verbale è stato raggiunto e ora tutte le parti sperano che i documenti vengano firmati in tempo", informa Fabrizio Romano su X. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 01 settembre 2025 alle 17:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print