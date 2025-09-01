Si salvano in pochi dopo il ko interno con l'Udinese. Le pagelle della Gazzetta dello Sport regalano appena due sufficienze.

Il migliore è Thuram (6): "All’inizio scherza con la marcatura di Kristensen e ispira il gol, poi avrebbe l’occasione di mettersi in proprio ma sbaglia sul più bello".

Resta a galla anche Esposito (6): "San Siro lo reclama e fa sentire la voce solo quando entra il bambino della casa, che lotta come da abitudine e si inventa pure un tacco immaginifico".

Il 6 anche per Sommer, poi tutti bocciati. Il peggiore è Sucic (4,5): "Il fratellastro del Petar che ha incantato col Toro, anche perché il centrosinistra lo mastica meno: tra i tanti errori, in uno lancia il Davis furioso".

Male anche Lautaro (5): "Giocatona nell’azione del gol, ma poi mostra il suo lato nervoso. E quando il Toro si imbizzarrisce, si inceppa fino a diventare dannoso".

Il 5 va pure a Bisseck, Dumfries, Calhanoglu, Acerbi e Chivu: "La sua Inter è ingolfata e pigra e, anche quando lui riempie il campo di punte, non causa pericoli. Serve tempo per la rivoluzione".

5,5 per Bastonim Dimarco, Barella e Mkhitaryan. Senza voto Bonny, Zielinski e Carlos Augusto.