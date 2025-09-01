"Si dividono le strade dell'Udinese e di Alexis Sanchez". Questo l'incipit del comunicato con cui il club friulano ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto dell'attaccante cileno.

"Alexis sarà sempre un emblema della storia dell'Udinese e tutta la società lo ringrazia per le pagine scritte insieme che resteranno impresse nella memoria dei nostri tifosi - si legge ancora nella nota -. Sanchez ha sempre dimostrato massima professionalità e amore per i nostri colori anche quando, lo scorso anno, ha fatto ritorno in Friuli. Da parte del club un grande in bocca al lupo ad Alexis che resterà, per sempre, il nostro Niño Maravilla".