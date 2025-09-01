Un autentico blitz in piena regola: l'Inter si assicura il difensore centrale esperto che rinforza un reparto un po' in là con gli anni e garantisce a Cristian Chivu una nuova significativa opzione nelle proprie rotazioni. Dal Manchester City arriva in prestito oneroso a 2 milioni di euro Manuel Akanji, classe '96, nazionale svizzero. L'accordo con gli inglesi, con i quale è in corso lo scambio di documenti, prevede un diritto di riscatto per un totale di 15 milioni di euro, che può diventare obbligo a condizioni non facili (50% delle partite disputate e vittoria dello Scudetto per i nerazzurri). Il centrale ha accettato immediatamente e ora è atteso per le visite mediche, come sottolinea Fabrizio Romano.

Akanji era stato in trattative anche con il Milan nei giorni scorsi, ma ha declinato la proposta rossonera per poter giocare la Champions League. E l'Inter ha colto al volo quella che è un'occasione di mercato.