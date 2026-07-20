L’interesse dell’Al Hilal per Alessandro Bastoni continua a far discutere. Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha espresso molti dubbi sulla possibilità che il difensore dell’Inter possa scegliere di trasferirsi in Arabia Saudita nel pieno della propria carriera: "Credo sia difficile per un giovane andare a giocare in Arabia. È vero che sono tanti soldi, ma è come uscire dal calcio che conta".

"Capirei il Barcellona, non l’Arabia"

Secondo Orlando, per un giocatore del livello di Bastoni avrebbe maggior senso valutare eventualmente una proposta proveniente da una grande società europea. "Capirei andare via per il Barcellona, come si è detto settimane fa. Oggi non andrei in Arabia". Il riferimento è alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane attorno al futuro del centrale nerazzurro, diventato uno dei giocatori più apprezzati nel panorama internazionale. "Certo, le polemiche dell’ultima stagione sono state forti", ha concluso l'ex calciatore.