Finale di partita non proprio tranquillissimo in Spagna-Argentina. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Vincic, infatti, alcuni giocatori sono venuti a contatto tra di loro e Paredes, che già aveva rischiato il cartellino rosso durante la gara, è stato espulso. Tra i componenti dei due staff che hanno cercato di dividere i calciatori per evitare il peggio c'erano il ct argentino Lionel Scaloni ma anche il suo collaboratore, Walter Samuel, da anni al fianco del selezionatore argentino.