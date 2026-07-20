Timvision rilancia la sua partnership con DAZN anche per la stagione 2026/2027. In queste ore l'azienda ha reso nota un'offerta che consentirà agli abbonati di unire due abbonamenti tra quelli utili per seguire il calcio in televisione. La proposta di Tim e DAZN è quella di unire il pacchetto DAZN Full, che consente la visione di tutta la Serie A, con Prime Video, che trasmette la miglior partita di Champions del mercoledì. In aggiunta ci sarà anche Infinity+.

L'offerta di Timvision prevede uno sconto: 19,99 euro al mese per i primi tre mesi, con il prezzo che passerà poi a 36,99 euro, costo standard previsto per il pacchetto che consente di vedere, tra le altre cose, Serie A, Serie B, LaLiga e i canali di Eurosport. Il risparmio totale sarebbe di circa 50 euro. Possibilità inoltre di recesso in qualsiasi momento.