Repubblica Ceca e Sudafrica non vanno oltre il pareggio nella seconda giornata del Gruppo A del Mondiale di calcio 2026. Un risultato che, se unito alle sconfitte della prima giornata rispettivamente contro Corea del Sud e Messico, non fa altro che complicare la strada verso la fase a eliminazione diretta. A passare in vantaggio dopo appena sei giri di orologio sono i cechi con la rete di Sadilek, prima di ricevere la doccia gelata servita dai sudafricani nel finale di gara: al minuto 83' Mokoena è glaciale dal dischetto e trasforma il rigore del definitivo 1-1.