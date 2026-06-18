Repubblica Ceca e Sudafrica non vanno oltre il pareggio nella seconda giornata del Gruppo A del Mondiale di calcio 2026. Un risultato che, se unito alle sconfitte della prima giornata rispettivamente contro Corea del Sud e Messico, non fa altro che complicare la strada verso la fase a eliminazione diretta. A passare in vantaggio dopo appena sei giri di orologio sono i cechi con la rete di Sadilek, prima di ricevere la doccia gelata servita dai sudafricani nel finale di gara: al minuto 83' Mokoena è glaciale dal dischetto e trasforma il rigore del definitivo 1-1.
Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 20:20
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
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