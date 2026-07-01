E' un pezzo da novanta nella guida dei giovani e l'Inter ha scelto di puntare su Emiliano Bigica per la panchina della Primavera. Il tecnico, reduce da una proficua esperienza alla guida del Sassuolo, guiderà l'U20 dei nerazzurri. Lo riferisce Sky Sport. Bigica negli scorsi mesi aveva rinnovato con il Sassuolo ed era stato sondato anche da qualche prima squadra, tra cui lo Spezia. Qualche ore fa Bigica aveva risolto il contratto con il club neroverde. Ora s'appresta a vivere una nuova avventura sulla panchina dei nerazzurri.

La nota del Sassuolo

Di seguito la nota del club neroverde: “Affidabile e sempre utile – scrive il club neroverde sul proprio sito -, Giacomo è stato uno dei protagonisti del ritorno in Serie A grazie alle sue prestazioni a difesa della porta neroverde. Grazie per tutto quello che hai fatto in neroverde Giacomo, e buona fortuna per il tuo futuro personale e professionale!”. Con Bigica, il Sassuolo ha conquistato uno storico Scudetto Primavera nella stagione 2023/24, oltre alla Supercoppa Primavera.