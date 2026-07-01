E' un pezzo da novanta nella guida dei giovani e l'Inter ha scelto di puntare su Emiliano Bigica per la panchina della Primavera. Il tecnico, reduce da una proficua esperienza alla guida del Sassuolo, guiderà l'U20 dei nerazzurri. Lo riferisce Sky Sport. Bigica negli scorsi mesi aveva rinnovato con il Sassuolo ed era stato sondato anche da qualche prima squadra, tra cui lo Spezia. Qualche ore fa Bigica aveva risolto il contratto con il club neroverde. Ora s'appresta a vivere una nuova avventura sulla panchina dei nerazzurri.
La nota del Sassuolo
Di seguito la nota del club neroverde: “Affidabile e sempre utile – scrive il club neroverde sul proprio sito -, Giacomo è stato uno dei protagonisti del ritorno in Serie A grazie alle sue prestazioni a difesa della porta neroverde. Grazie per tutto quello che hai fatto in neroverde Giacomo, e buona fortuna per il tuo futuro personale e professionale!”. Con Bigica, il Sassuolo ha conquistato uno storico Scudetto Primavera nella stagione 2023/24, oltre alla Supercoppa Primavera.
Niccolò Anfosso
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 22:45 L'agente di Di Gregorio attacca la Juve. E cita anche l'Inter nei gol subiti
- 22:30 Croazia, Vlasic: "Portogallo forte, ma loro pensano lo stesso di noi"
- 22:16 FIGC, Calcagno e Simonelli eletti come vice presidenti
- 22:02 Sky - Como, ora occhi sulla difesa: tra gli obiettivi anche Solet e Chalobah
- 21:50 Il legale di Bastoni: "Abbastanza resiliente per superare questa sfortuna"
- 21:35 Sky - Khalaili, testa a testa Inter-Napoli: nerazzurri in fase di sorpasso
- 21:21 Burruchaga: "Argentina fortunata ad avere due attaccanti come Lautaro e Julian"
- 21:07 UFFICIALE - Bayern, colpo Saibari: "Tra i club più grandi del mondo"
- 20:52 Zazzaroni esalta il Como: "Ha strappato Paz all'Inter. E aveva preso Chalobah, poi..."
- 20:38 L'Inter sceglie benissimo: Bigica allenerà la Primavera dei nerazzurri
- 20:24 Mondiale, Francia agli ottavi: Djorkaeff abbraccia Thuram negli spogliatoi
- 20:10 Kane fa l'uragano e ribalta il Congo: Inghilterra avanti col brivido
- 19:56 U19, l'interista Iddrissou: "Felice per il mio primo Europeo con la Nazionale"
- 19:42 Il Bologna continua a monitorare Akinsanmiro: i dettagli
- 19:28 Pisa, si stringe per Cocchi: il nodo riguarda solo le cifre
- 19:14 Malagò: "Ct dell'Italia nostra priorità. Ma non ho ancora parlato con nessuno"
- 19:00 Rivivi la diretta! SOLET "mollato", il caso BASTONI, JONES e non solo. Dal MERCATO al ritorno in CAMPO: LUGLIO DECISIVO
- 18:40 Costa d'Avorio fuori dal Mondiale, Fae: "Ci è mancata un po' di maturità"
- 18:25 Intanto Vuskovic corre verso il Brighton per circa 60 milioni di euro
- 18:12 Sala su Milano olimpica 2036: "C'è Roma ma noi vogliamo andare avanti"
- 18:00 D'Ambrosio: "Rigiocherei la finale di Champions. Ho sempre dato tutto"
- 17:50 Stankovic e Massolin, background diverso e speranze (interiste) comuni
- 17:44 Dennis Curatolo torna in Serie C? Il Barletta pensa all'ex nerazzurro
- 17:29 Coppa Italia Primavera: possibile derby col Milan agli ottavi
- 17:15 L'ex allenatore di Palestra: "Poteva andare all'Inter già a 11 anni. Però..."
- 17:01 Primavera 1, gli orari delle prime 5 giornate: debutto col Genoa il 23 agosto
- 16:46 Bellinazzo: "La gestione Conte ha inciso sui conti del Napoli come all'Inter"
- 16:32 Nations League, definito il calendario 2026: l'Italia parte col Belgio a Roma
- 16:17 Vittoria in tribunale per Suning: risarcimento da parte di Wanda Group
- 16:04 Matthäus: "Problemi coi viaggi e le famiglie, che disastro la Germania"
- 15:50 De Vrij: "Panathinaikos giusto per me. Anche Calabria è contento"
- 15:44 Pavard-Inter, rottura totale. Nessuna possibilità di reintegro
- 15:30 Inchiesta escort, Bastoni incline a non presentarsi in Procura venerdì
- 15:20 Capo Verde, Lopes Cabral: "Batteremo l'Argentina. Lautaro mi piace"
- 15:10 UFFICIALE - Palestra è del Chelsea: "È stata una scelta facile, perché..."
- 15:00 Palestra, ciao Atalanta e Serie A: "Emozioni che non dimenticherò"
- 14:51 Sommer saluta: "Grazie di cuore Inter, tre stagioni indimenticabili"
- 14:37 Bastoni indagato, la ragazza nega: "Non mi sono prostituita con lui"
- 14:35 M. Paganin: "Chivu vorrà alzare l'asticella. Palestra? L'Inter reagirà"
- 14:20 Alaba proposto a Inter e Milan: due rifiuti per l'austriaco
- 14:05 Solomon sponsorizza Khalaili: "Inter perfetta per lui, può avere successo"
- 13:54 Vendita di San Siro, Sala: "Tempi stretti? Tutte sciocchezze"
- 13:40 Oggi i nuovi arbitri di A e B. Per Abisso e altri quattro dismissioni congelate
- 13:35 SM - L'Inter vuole tenersi Bastoni e accelera per Khalaili
- 13:21 Mkhitaryan celebra il rinnovo: "I miei colori, la mia casa"
- 13:09 "Da Calhanoglu no al mio inno per la Turchia": l'accusa di Sinan Akçil
- 12:54 GdS - Inter, oggi il centrocampo è extra-large: tutte le situazioni
- 12:40 Mondiali, Mbappé re dei bomber per chi scommette. Pochi dicono Lautaro
- 12:25 Spinaccè, rotta verso Mantova: è arrivato il sì da parte dell'Inter
- 12:12 UFFICIALE - Mkhitaryan rinnova: l'armeno in nerazzurro fino al 2027
- 12:00 videoCASO BASTONI: la CRONACA dei FATTI. Un ANNO NERO per il difensore dell'Inter
- 11:45 Aspettando il futuro, Khalaili si scalda: gol in amichevole col Saint-Gilloise
- 11:31 Antognoni su Palestra al Chelsea: "Dura rinunciare a quelle offerte"
- 11:16 Cooper: "Khalaili esterno come Dumfries, l'Inter sarebbe una grande opzione"
- 11:02 La Roma pensa a Sebastiano Esposito. E l'Inter osserva interessata
- 10:47 Oggi può essere il giorno di Dumfries al Real Madrid
- 10:32 L'Inter U23 riparte da Fiordilino e Prestia: rinnovi in arrivo
- 10:09 Collina: "Nuove regole al Mondiale molto efficaci e positive"
- 09:55 TS - Quanta Inter nell'Italia U19: Iddrissou si fa largo
- 09:36 La Repubblica - Accuse, la versione di Bastoni: mai nulla con quella ragazza
- 09:26 Il Como punta Solet. Inter frenata dai dubbi sul ginocchio
- 09:08 TS - Khalaili-Inter, accelerata in arrivo. E per Chalobah...
- 08:54 TS - Jones-Inter, tempi dilatati: il centrocampo non è in sofferenza
- 08:40 CdS - L'Inter non ha abbandonato l'idea Mancini: nerazzurri in attesa
- 08:30 CdS - Jones-Inter, dal Nottingham Forest è arrivato un assist: il punto
- 08:20 GdS - Bastoni scosso, venerdì l'audizione. Cosa succede sotto l'aspetto sportivo
- 08:10 CdS - Khalaili è il prescelto, ma l'Union alza il prezzo. Le alternative restano
- 08:00 Mondiali 2026, Francia e Messico vanno agli ottavi. Mbappé riprende Messi
- 00:00 Ho giocato con Javier Zanetti