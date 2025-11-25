Dopo il ko nel derby, l'Inter si tuffa si nuovo sulla Champions League e si prepara a sfidare l'Atletico Madrid nel match di domani sera al Metroplitano. Nel video sotto gli ultimi aggiornamenti della nostra inviata dopo le conferenze stampa delle due squadre alla vigilia del match. 

La vigilia di Atletico Madrid-Inter: il racconto di FcInterNews dal Riyadh Air Metropolitano
Sezione: Web Tv / Data: Mar 25 novembre 2025 alle 20:54 / Fonte: dall'inviata Egle Patané
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print